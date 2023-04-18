Мощное землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали российские сейсмологи

Подземные толчки зафиксированы в 114 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Несколькими часами ранее зарегистрирован другой ощутимый подземный толчок магнитудой 4,9 на Курилах.
Угроза цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение произошло в сибирском регионе. Сейсмомобытие произошло в Республике Тыва.
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике. Ранее ощутимое землетрясение произошло в сибирском регионе. С конца 2011 года в республике время от времени происходят землетрясения.
Также на Алтае произошло ощутимое землетрясение.