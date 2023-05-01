Мощная атака Солнца: сильнейшая магнитная буря будет мучить людей почти неделю

Расписание геоударов
- 1 мая — геоудары силой от 4 до 3 баллов;
- 2 мая — геоудары силой в 3 балла;
- 3 мая — геоудары силой в 3 балла;
- 4 мая — геоудары силой в 3 балла;
- 6 мая — геоудары от 2 до 4 баллов;
- 7 мая — геоудары силой в 4 балла.
Что делать в магнитную бурю
Когда шторм достигает трех баллов, люди уже могут его чувствовать. Чтобы не поддаться влиянию, обязательно нужно пить воду и двигаться. Алкоголь и тяжелую пищу лучше исключить, иначе они добавят лишней нагрузки на организм.
Электроника
Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.
Ранее на Солнце образовалась гигантская дыра.