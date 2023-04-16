Сильнейшая магнитная буря разыгралась на планете. Расписание мощных геоударов

Расписание геоударов

17 апреля — сила геоударов в 3 балла;

18 апреля — сила геоударов в 4 балла;

19 апреля — сила геоударов в 5 баллов;

20 апреля — сила геоударов в 5 баллов;

21 апреля — сила геоударов в 5 баллов;

22 апреля — сила геоударов в 3 балла.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь. Это повышает тонус сосудов, а кровь сгущается.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Ранее на Солнце образовалась гигантская дыра.