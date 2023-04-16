Сильнейшая магнитная буря разыгралась на планете. Расписание мощных геоударов

Расписание геоударов
- 17 апреля — сила геоударов в 3 балла;
- 18 апреля — сила геоударов в 4 балла;
- 19 апреля — сила геоударов в 5 баллов;
- 20 апреля — сила геоударов в 5 баллов;
- 21 апреля — сила геоударов в 5 баллов;
- 22 апреля — сила геоударов в 3 балла.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь. Это повышает тонус сосудов, а кровь сгущается.
Электроника
Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.
Ранее на Солнце образовалась гигантская дыра.