19 декабря
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Жизнь

Магнитная буря обрушилась на Землю и достигла половины своей мощи

Магнитная буря 17 декабря достигла 5 баллов, однако пик придется на 19 число.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

19 декабря весь день будет бушевать буря в пять баллов. Это серьезные магнитные колебания, способные вызвать не только головную боль, но и помехи у телевизора и проблемы с интернетом.

Пока на улице холодно, нужно этим пользоваться. Выходить как можно чаще, дышать свежим воздухом, прогуливаться.

Помогут поездки в лес, на природу.

Железная дорога

Магнитные бури способны переключить железнодорожные указатели. Алгоритм удара из космоса. В Норвегии в одну из магнитных бурь было крушение с человеческими жертвами на железной дороге.

Новогодняя ночь

Уже сейчас специалисты спрогнозировали в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го мощную магнитную бурю, сообщает "Пятый канал".

Полярное сияние

Магнитные бури способны вызвать полярное сияние там, где этого не ожидают. Например, недавно оно было в Алтайском крае. И причина крылась именно в магнитных бурях.

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