Кондуктор-«зажигалочка», ручной филин, маленький космос. 10 добрых новостей декабря в Алтайском крае

- Алтайская спортсменка Мария Травиничева заняла второе место на Кубке России по сноуборду, который проходил в Красноярске.
- Барнаульская поликлиника № 14 запустила чат-бот во «ВКонтакте», который оповещает пациентов о предстоящем приеме и позволяет его отменить. Весьма удобно.
- В Алтайский край поступили 24 новых автобуса. Их передадут в Алейск, Заринск, Славгород, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.
- В Барнауле открылся парк «Центральный»: там готов каток, и вообще красиво.
- Власти Барнаула сообщили, что завершают работу над интеллектуальной транспортной системой города. За дорогами будут смотреть умные машины.
Краснокнижный филин
Росприроднадзор Алтайского края
- В Барнауле откроют уникальную ДНК-лабораторию для выявления аномалий у животных.
- В Барнаульском планетарии состоится премьера полнокупольного шоу в Fulldome 3D формате. Оборудование для него привезли совсем недавно.
- Минтранс сообщил, что к 2026 году в Алтайском крае построят семикилометровую дорогу в обход Бийска. Сейчас объект оценивают в 1,9 млрд рублей.
- В Алтайском крае спасли краснокнижного филина. Оказалось, что он здоров, но не приспособлен к жизни в дикой природе. Теперь о нем заботится Фонд по сохранению редких птиц «Балобан».
- Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса №7. Женщина всегда находится на работе в приподнятом настроении, и помогает пожилым людям подняться в троллейбус.
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