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Жизнь

Кондуктор-«зажигалочка», ручной филин, маленький космос. 10 добрых новостей декабря в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, как у поликлиники №14 появился чат-бот «ВКонтакте», парки приготовились к Новому году, а кондуктор барнаульского троллейбуса №7 «заражает своей улыбкой».

Центральный парк зимой 2023 года.
Центральный парк зимой 2023 года.
Анна Зайкова
  • Алтайская спортсменка Мария Травиничева заняла второе место на Кубке России по сноуборду, который проходил в Красноярске.
  • Барнаульская поликлиника № 14 запустила чат-бот во «ВКонтакте», который оповещает пациентов о предстоящем приеме и позволяет его отменить. Весьма удобно.
  • В Алтайский край поступили 24 новых автобуса. Их передадут в Алейск, Заринск, Славгород, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.
  • В Барнауле открылся парк «Центральный»: там готов каток, и вообще красиво.
  • Власти Барнаула сообщили, что завершают работу над интеллектуальной транспортной системой города. За дорогами будут смотреть умные машины.
Краснокнижный филин
Краснокнижный филин
Росприроднадзор Алтайского края
  • В Барнауле откроют уникальную ДНК-лабораторию для выявления аномалий у животных.
  • В Барнаульском планетарии состоится премьера полнокупольного шоу в Fulldome 3D формате. Оборудование для него привезли совсем недавно.
  • Минтранс сообщил, что к 2026 году в Алтайском крае построят семикилометровую дорогу в обход Бийска. Сейчас объект оценивают в 1,9 млрд рублей.
  • В Алтайском крае спасли краснокнижного филина. Оказалось, что он здоров, но не приспособлен к жизни в дикой природе. Теперь о нем заботится Фонд по сохранению редких птиц «Балобан».
  • Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса №7. Женщина всегда находится на работе в приподнятом настроении, и помогает пожилым людям подняться в троллейбус.

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