13 февраля
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Жизнь

Исследователи показали выброс солнечной плазмы. Видео

Крупный всплеск солнечной активности дотянулся до Земли — началась магнитная буря.

Выброс плазмы.
Выброс плазмы.
xras.ru

Она вызовет ухудшение геомагнитной обстановки, как минимум, в течение двух суток, сообщает лаборатория солнечной обстановки.

Произошло два выброса — 10 и 11 февраля.

Показываем, как выглядит выброс плазмы 11 февраля.

Магнитные бури часто согласуются с полярным сиянием. Дело в том, что красивое явление вызываются одними и теми же причинами — вспышками на Солнце.

Между тем утро 13 февраля началось с затяжной магнитной бури. Первая февральская буря возникла из-за мощных вспышек на Солнце.

Метеозависимым людям лучше приготовиться заранее к космической атаке. Работающим — сделать себе щадящий график.

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