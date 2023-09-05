6 сентября
﻿
Жизнь

Играла на станочных струнах и соткала почти миллион метров ткани. Какой была лучшая ткачиха Барнаульского хлопчатобумажного комбината

Тамара Журавлева мечтала связать свою жизнь со спортом, но судьба познакомила ее с ткацким станком. Altapress.ru рассказывает, как барнаульская ткачиха обслуживала по 48 станков в день и выполняла одну пятилетку за другой.

Тамара Журавлева (в центре) - лучшая ткачиха Барнаульского хлопчатобумажного комбината.
Тамара Журавлева (в центре) - лучшая ткачиха Барнаульского хлопчатобумажного комбината.
altlib.ru
  • Тамара Журавлева родилась 2 сентября 1938 года в Новосибирске в многодетной семье машиниста. В школе она полюбила лыжи и мечтала поступить в физкультурный техникум.
  • В 1953 году в связи с переводом отца семья Тамары переехала в Алтайский край, на станцию Тягун. Новый дом не понравился юной Тамаре, она вспоминала, что «кроме пеньков от спиленных елок, за сто верст ничего не было». Но именно здесь девушка познакомилась со своим будущим мужем – железнодорожником Борисом Журавлевым.
Тамара Журавлева - лучшая ткачиха Барнаульского хлопчатобумажного комбината.
Тамара Журавлева - лучшая ткачиха Барнаульского хлопчатобумажного комбината.
www.akzs.ru
  • После окончания школы 16-летняя девушка приехала в Барнаул и устроилась на хлопчатобумажный комбинат ученицей-браковщицей. Работа Тамаре казалась скучной. Но она все же освоила профессию ткачихи и полюбила ее на всю жизнь.

«Всегда считала, что шум станков – это музыка, а нити – струны. Говорят, когда любишь свое дело, Всевышний тебе помогает», – рассказывала о своей работе Тамара Марковна.

  • Трудолюбие Тамары Журавлевой помогло ей за год стать ткачом высшей квалификации. Она одной из первых в 1961 году получила звание «Ударник коммунистического труда», а в 1967 году – «Лучшая ткачиха комбината».
  • В 1971 году Тамара Журавлева поступила в Барнаульский текстильный техникум, а в 1977 году окончила его без отрыва от производства.
Тамара Журавлева (слева) - лучшая ткачиха Барнаульского хлопчатобумажного комбината.
Тамара Журавлева (слева) - лучшая ткачиха Барнаульского хлопчатобумажного комбината.
ru.wikipedia.org
  • За смену барнаульская ткачиха обслуживала 48 станков, хотя норма была 28. В августе 1978 года Тамара Журавлева отчиталась о выполнении одной пятилетки, а в ноябре 1980-го года – второй. За это время из под ее рук вышло 989 753 метра ткани.
  • Власти высоко оценили заслуги Журавлевой: за трудовую доблесть ее наградили значком «Отличник социалистического соревнования легкой промышленности СССР», медалью «За доблестный труд», орденом Ленина, присвоили звание Героя Социалистического труда и не только.
  • В 1985 году Тамара Журавлева стала лауреатом Всесоюзной премии Евдокии и Марии Виноградовых. А спустя год – оказалась среди почетных граждан Барнаула. В 2013 году ей присвоили звание «Почетный гражданин Алтайского края».
работа за станками в барнаульском хлопчатобумажном комбинате, дата фото не указана.
работа за станками в барнаульском хлопчатобумажном комбинате, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
  • В 1980 году власти учредили премию имени Журавлевой. До 1991 года ее присуждали лучшим коллективам и работникам текстильной и легкой промышленности.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость