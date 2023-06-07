9 июня
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Жизнь

Бренд Calvin Klein подал в суд на предпринимателя из Новоалтайска

Российские представители известного американского бренда одежды Calvin Klein подали в суд на предпринимателя из Новоалтайска. Об этом стало известно из картотеки суда.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Бренд подал иск в Арбитражный суд Алтайского края и обвинил предпринимателя в "нарушении исключительного права" на товарные знаки, принадлежащие Calvin Klein.

Есть вероятность, что бизнесмен продавал контрафактные копии товаров бренда.

В качестве компенсации Calvin Klein потребовали от алтайского предпринимателя 150 тыс. рублей. Лицом бренда выступает московская компания "Бренд Монитор Лигал".

По данным ТАСС, Calvin Klein часто судится с российскими предпринимателями. Только в период с октября 2022 года по январь 2023 года насчитывалось более 60 исков.

Ранее скандальная сеть суши "Ебидоеби" попыталась оспорить запрет на рекламу в Барнауле.

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