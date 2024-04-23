Диетолог назвала доступный продукт для борьбы с запорами

Диетолог Изабель Васкес рассказала, что при запоре не стоит сразу же использовать слабительные средства. Исправить ситуацию можно с помощью правильного питания, пишет New York Post.

Одна из главных проблем запоров — нехватка клетчатки в организме. Однако многие этого не понимают и продолжают игнорировать полезные продукты, которые помогут справиться с трудностями при походе в туалет.

Вместо того чтобы пить слабительное на ночь, лучше есть больше нута. Богатые клетчаткой продукты помогут облегчить прохождение кала.

При этом при употреблении продуктов с большим количеством клетчатки необходимо пить больше воды.

Приготовить нут можно дома, а можно купить уже готовый — в банках или в виде закусок.

Ранее стало известно, какие продукты категорически нельзя употреблять при запорах, рассказал врач.

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