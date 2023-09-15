Лечение гипертонии снизило риск развития деменции

Ученые из Австралии обнаружили, что во время лечение гипертонии снижается риск деменции у пожилых людей.

В исследовании приняли участие 35 тыс. человек. Средний возраст - 72,5 года. Отмечается, что наблюдения длились чуть больше четырех лет.

Специалисты выявили, что у пациентов, не лечившихся от артериальной гипертензией, был повышен риск развития деменции на 43%. Они сравнивали их со здоровыми контрольными группами.

У людей, которые лечили артериальную гипертензию, вероятность увеличилась на 26%.

Полностью ознакомиться с исследованием можно тут.

Ранее были названы главные факторы риска опущения матки в молодом возрасте.