Аэропорт Сочи попросил у Минтранса ввести у себя частичный режим «открытого неба»

Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба» на три года, сообщает РБК.

По словам сотрудников аэропорта, это позволит авиакомпаниям вылетать из российского аэропорта не обратно в страну регистрации перевозчика, а в третью страну. С помощью этого организуется конкуренция авиакомпаний, это поспособствует снижению стоимости авиабилетов, а также развитию въездного туризма.

Но Минтранс назвал инициативу преждевременной, так как она может иметь и негативные последствия. Безусловным приоритетом для Минтранса является развитие внутреннего туризма.

Ранее стало известно, как сдвинулись даты полетных программ из Барнаула в Турцию.

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