Все места заняты. Как долго из Барнаула на Пхукет будут летать самолеты, и сколько стоят туры

Первый за долгое время рейс Барнаул-Пхукет вылетит ночью 13 февраля полностью загруженным, рассказала altapress.ru вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова. Полетная программа рассчитана до начала октября, однако некоторые барнаульские турфирмы сомневаются, что спрос не просядет летом и рейсы на это время не снимут.

Радость и сомнения

Чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания Azur air на Boeing 757-200 с 240 местами на борту. В первый раз самолет вылетит из Барнаула в 00:15 и приземлится в Таиланде в тот же день, в 07:55.

Рейсы будут совершать раз в 12 дней. Продолжительность отдыха – 11 ночей.

«Это отличная возможность как для туристов, так и для нас, знаковое событие, - сказала Наталья Белоусова, директор туроператора «Охота». - Сейчас не так много доступных стран для отдыха, поэтому Пхукет на пике популярности. В начале продаж были некоторые сомнения, но интерес большой, туры активно бронируют, да и из других регионов уже запустили полетные программы».

Некоторые турфирмы осторожничали и отправляли своих клиентов на остров из Новосибирска.

«Лично я стараюсь на первые рейсы туристов не сажать, - сказал директор «СГ-тур» Валерий Шейко. - Много нюансов: вылетит ли? Если вылетит, то когда, не перенесут ли? Вопросы сложные для оператора и турагента, а для туристов тем более. Но если человек сам хочет и берет на себя риски, без проблем. В этом даже есть выгода: первые рейсы обычно дешевле, чем последующие. Конечно, при условии их заполняемости».

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

Опасения туристических компаний были не случайны: оператор Anex tour уже анонсировал подобную полетную программу в сентябре 2023 года, но ни одного вылета так и не случилось. Предположительно, из-за низкого спроса.

Теперь все иначе. По случаю, пассажирам первого рейса устроят праздничное настроение: украсят стойки регистрации и приготовят угощения. Барнаульских журналистов уже позвали запечатлеть вылет и напомнить о том, что аэропорт все еще международный.

Все может измениться

Полетную программу на Пхукет расписали практически до 15 октября, сообщила Наталья Белоусова. Как рассказала Евгения Беспалова, все места на первый рейс продали еще за неделю до вылета.

«На ближайшие вылеты в отелях практически нет мест, выбирать не из чего. Поэтому оставшиеся свободные места в самолете туроператор продавал как просто авиабилет, без проживания и трансфера», - добавила собеседница.

Она прогнозирует, что самолеты продолжат летать в феврале, марте и, возможно, апреле. А вот с летними месяцами возникают большие сомнения: в Таиланде в это время низкий сезон, Турция перетягивает отдыхающих. Поэтому, по предположениям Беспаловой, либо туры из Барнаула будут гореть, либо рейсы снимут.

Евгения Беспалова. https://vk.com/id2169126

«Полеты из Барнаула в Турцию мы очень ждем, - сказала она. Надеюсь, что их добавят, хотя всю полетную программу уже выставили. Может быть, туроператоры увидят, что летом просядет спрос на Таиланд и перенаправят рейс в Турцию».

Сколько стоит тур

Как отметила Наталья Белоусова, сейчас все операторы придерживаются динамического ценообразования, которое зависит от спроса.

На старте продаж тур с вылетом из Барнаула был, примерно, на 20% дешевле, чем из Новосибирска. Далее плавающая цена выравнивалась.

«С учетом зимней дороги, дополнительных расходов на нее, для барнаульцев это выгодное предложение», - считает Белоусова.

Таиланд. vk.com/russianthai

Сейчас 238 тыс. рублей на двоих - минимальная цена за 11 ночей в четырехзвездочном отеле с завтраком и вылетом 25 февраля. Это по системе продажи «фортуна», когда покупатель узнает о том, в каком отеле будет отдыхать, только по прилете.

Аналогичное предложение с вылетом 7 марта стоит примерно так же – от 241 тыс. рублей. А в апреле, когда сезон начинает идти на спад, - 195 тыс. рублей.

Ранее altapress.ru рассказал о новом рейсе из Новосибирска во Вьетнам.

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