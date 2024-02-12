После отмены туркэшбэка у алтайского санаторного гиганта стало меньше гостей, но не дохода

В 2023 году закончилась федеральная программа туристического кэшбэка , которая позволяла вернуть назад до 20 тыс. рублей за отдых. Количество гостей и койко-дней в санаториях компании «Курорт Белокуриха» снизились на 10%. При этом за счет развития люкс-сегмента на курорт стали чаще приезжать москвичи. Об итогах прошлого года рассказал замгендиректора компании Георгий Белоусов.

Меньше, но больше

В 2021- 2022 году спрос на санаторно-курортные услуги и внутренний туризм стимулировала программа туристического кэшбэка.

По ней в санаториях «Курорта Белокурихи» купили: 4,1 тыс. путевок в 2021 году; 9,7 тыс. путевок в 2022 году.

В 2023 году программа закончилась и начался закономерный «откат».

«Желающих отдохнуть по-прежнему много, но они ожидают тех же выгодных условий, скидок, - сказал Георгий Белоусов. - За счет своевременных акций и других мер, мы частично нивелировали ситуацию, постарались сохранить интерес к санаторно-курортному отдыху».

Например, еще в 2022 году компания возродила формат «курсовок» - курсов процедур без проживания в санатории.

Тем не менее, количество койко-дней, как и отдыхающих, снизилось на 10% по отношению к 2022 году. В основном за счет гостей из Новосибирской и Кемеровской области, Алтайского и Красноярского края.

С 40 до 36,6 тыс. снизилось количество отдыхающих.

«Курорт Белокуриха». АО «Курорт Белокуриха».

Между тем, за счет развития люкс и премиум-сегментов, превентивной и антивозрастной медицины на 24% повысилась стоимость койко-дня. Поэтому финансовые показатели не стали хуже и 2023 год оценивают, как успешный.

Доля гостей из Москвы и Московской области суммарно выросла на 25% (до 1,8 тыс. человек). Помимо этого, чаще приезжать из других центральных регионов и Казахстана.

На 2% снизилась доля корпоративных клиентов. В 2023 году она составила 40%.

«Многие организации пересматривают социальные программы по оздоровлению работников, не все готовы к увеличению цен, за счет которого санатории улучают свои объекты. Например, мы проводим реконструкцию номеров, повышая комфорт», - отметил Белоусов.

Без понижения цен доля корпоративных клиентов начала расти в 2024 году. В основном за счет новых партнеров.

Санаторий "Катунь" входит в состав санаторно-курортного комплекса ЗАО "Курорт Белокуриха". Архив ЗАО "Курорт Белокуриха".

Новые тренды

На 2% снизилось общее количество лечебных санаторно-курортных путевок – их вытеснили более облегченные оздоровительные.

При этом, средняя продолжительность отдыха осталась той же – 11 дней. Хотя, по общероссийской тенденции, она должна сокращаться. Как объяснил Георгий Белоусов, люди хотят получать максимально возможную пользу для здоровья и эмоции за как можно более короткий промежуток времени.

74% - доля санаторно-курортных путевок в 2023 году.

Следуя этому тренду, компания планирует в ближайшие годы увеличить зоны SPA и развлечений: более короткие путевки подразумевают меньшее количество лечебных процедур и больше занятий на выбор самого гостя, отметил Белоусов.

Также курорт продолжает заниматься развитием сельского хозяйства и туризма.

Новые друзья

«Курорт Белокуриха» начинает сотрудничать с санаториями Беларуси, обмениваясь опытом развития, обучения персонала и т.д.

Специалисты уже посетили пять белорусских санаториев примерно в том же ценовом сегменте, в том числе оценили своего «брата» - санаторий «Альфа Радон». Пришли к выводу, что в Белокурихе развиваются примерно тем же путем.

«Беларусь ближе к Европе, больше возможностей привести медоборудование. У них есть и собственные разработки, например, аппарат гравитационной терапии, который помогает улучшать циркуляцию крови, - сказал Георгий Белоусов. - Другие интересные фишки: помещения ароматерапии, сделанные под пасеку, песочная комната-пляж рядом с бассейном и многое другое. Но, например, наши объекты питания превосходят те, что мы увидели».

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