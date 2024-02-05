Барнаульский путешественник вместе с напарником совершили трансатлантический переход на парусном катамаране

Трансатлантический переход из Марокко в Бразилию мужчины совершили за 23 ходовых дня, указывают "Вести Алтай".
Маршрут оказался гораздо сложнее, чем ожидалось: буквально с первых дней шторм и встречные волны.
Серьезных поломок за время путешествия не было. Катамаран выдержал нагрузку.
Искатели приключений увидели летучих рыб, блуждающие острова саргассов.
Факты
Переход длился 23 дня. 3000 миль — более 5000 километров. Катамаран разработан в Сибири, его длина составляет 10 м, а ширина 4,5 м.
Судно сначала отправили в Касабланку, а путешественники полетели следом. В России никто подобного путешествия еще не совершал.
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