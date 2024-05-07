День радио. Как поздравить радийщика в стихах, смс и прозе

7 мая в России и некоторых других странах отмечается День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и продемонстрировал сеанс радиосвязи. С тех пор этот праздник ежегодно напоминает о важности средств коммуникации в нашей жизни.

Как поздравить радийщика в прозе

1

С Днем радио! Желаю жизни в ритме веселья, оптимизма, успеха и радости. Желаю всегда быть на частоте удачи и везенья. Желаю бежать по радиоволнам счастья и каждый день делиться хорошими новостями со своими близкими людьми.

2

Поздравляю с Днем Радио! Это прекрасное технологическое изобретение создает фон каждый день, а голос в эфире наполняет новостями, развлекает и приносит удовольствие! Пусть будет больше благодарных слушателей, работа приносит радость круглый год! Эфира вам без сбоев, бесконечного коннекта, бесперебойной связи и личного счастья каждому из вас!

3

С праздником поздравляем! Пусть он подарит прекрасное настроение, продуктивную работу и вдохновение. Пусть все служебные невзгоды исчезнут, пусть наступят лишь удачные дни. Желаем двигаться активно и успевать делать все запланированное. Здоровья и позитива во всем!

4

Работников отрасли связи поздравляю с днем Радио! Пусть всегда будет стабильным сигнал радиосвязи, а частотный диапазон нужным! Пусть средства связи сообщают только отличные известия, радуют добрыми песнями, настраивают на хороший лад, чаще дарят возможность радовать любимых и близких словами поддержки и признания! Желаю Вам быть всегда на позитивной волне, чувствовать важность Вашей профессии, наслаждаться возможностями, совершенствовать свои знания и всегда идти вперед — к заветной цели!

Радио, приемник. pixabay.com/

Как поздравить работника радио в стихах

1

В День радио желаю

Всем жизни без помех,

Чтоб волны позитивные

Вам принесли успех.



Эфир пускай вещает,

Поднимет вам настрой,

Порадует приятной

Вас лентой новостной!

2

С Днем радио, ребята,

Сердечно поздравляю,

Быть на волне удачи

Вам от души желаю.



Пусть станция успеха

Сигнал передает,

Пусть в творчестве и жизни

Вам круто повезет.

3

Вас с днем радио поздравить

От души хочу сейчас.

Пусть волна несет вас к счастью,

Настроение будет — класс.



Частота пусть будет верной:

На добро и на любовь,

Музыки любимой перлы

Будоражат пусть вам кровь.

4

Пусть радио звучит для всех

В этот праздничный денек!

Вовек не будет пусть помех,

Желаю радости поток!



Пускай вам радио поет

О счастье, солнце и весне,

Благие вести пусть несет

На каждой радиоволне!

Девушка слушает радио. из свободных источников ССО

Как поздравить радийщика в смс

1

С Днем радио, ребята,

Сердечно поздравляю,

Быть на волне удачи

Вам от души желаю.



Пусть станция успеха

Сигнал передает,

Пусть в творчестве и жизни

Вам круто повезет.

2

Вас с днем радио поздравить

От души хочу сейчас.

Пусть волна несет вас к счастью,

Настроение будет — класс.



Частота пусть будет верной:

На добро и на любовь,

Музыки любимой перлы

Будоражат пусть вам кровь.

3

Пусть День Радио приносит

Радость, счастье и успех,

Все ответы на вопросы,

И счастливый звонкий смех!



Пусть порадует работа,

Процветание ждет всегда,

Свет, приятные заботы,

И на сердце теплота!

4

По FM-волнам летят

Анекдоты, поздравленья.

Бодрой музыки заряд

Поднимает настроенье.



Это радио родное

Нам приносит позитив,

Всем сотрудникам — здоровья

И огромных перспектив!

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