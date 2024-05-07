В отставку уйдет правительство Мишустина

Это произойдет после инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Новый кабмин передаст свои полномочия сразу после того, как глава государства вступит в должность, пишет РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила — структура кабинета министров, вероятно, будет корректироваться. Однако основные кадры останутся неизменными, указывает Газета.Ru.
Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок. В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства состоится 7 мая 2024 года.
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