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Политика

День 803-й. Самое важное к утру 7 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Трюдо заявил, что Канада продолжит оказывать помощь Украине, в том числе дипломатическую. Премьер-министр страны и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

  • В США заявили, что не намерены отправлять войска на Украину. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер так прокомментировал предположение лидера демократов в Палате представителей Конгресса Хакима Джеффриса об отправке войск в зону украинского конфликта.

  • Китай поддержит мирную конференцию по Украине, которую одобрят Москва и Киев. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не является создателем этого кризиса или стороной конфликта.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,60 рубль. Евро — 98,67 рублей.

В Белгороде и Белгородском районе запускали сигнал ракетной опасности.

На Украине в военкомате умер очередной мобилизованный.

МО РФ сообщило, что миномет сержанта Ломакина уничтожил группу пехоты и опорный пункт ВСУ.

В ЕС договорились направить 90% доходов с активов РФ на оружие Киеву.

Пентагон не прокомментировал риск получения РФ технологий при захвате техники на Украине.

На Украине военкомы задержали присутствовавшего на обыске у подзащитного адвоката.

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА.

Пушилин сообщил о пяти поврежденных обстрелами ВСУ жилых домах в Донецке.

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