День 803-й. Самое важное к утру 7 мая

Трюдо заявил, что Канада продолжит оказывать помощь Украине, в том числе дипломатическую. Премьер-министр страны и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

В США заявили, что не намерены отправлять войска на Украину. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер так прокомментировал предположение лидера демократов в Палате представителей Конгресса Хакима Джеффриса об отправке войск в зону украинского конфликта.