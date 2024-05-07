День 803-й. Самое важное к утру 7 мая

Главные новости
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Трюдо заявил, что Канада продолжит оказывать помощь Украине, в том числе дипломатическую. Премьер-министр страны и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
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В США заявили, что не намерены отправлять войска на Украину. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер так прокомментировал предположение лидера демократов в Палате представителей Конгресса Хакима Джеффриса об отправке войск в зону украинского конфликта.
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Китай поддержит мирную конференцию по Украине, которую одобрят Москва и Киев. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не является создателем этого кризиса или стороной конфликта.
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Доллар — 91,60 рубль. Евро — 98,67 рублей.
В Белгороде и Белгородском районе запускали сигнал ракетной опасности.
На Украине в военкомате умер очередной мобилизованный.
МО РФ сообщило, что миномет сержанта Ломакина уничтожил группу пехоты и опорный пункт ВСУ.
В ЕС договорились направить 90% доходов с активов РФ на оружие Киеву.
Пентагон не прокомментировал риск получения РФ технологий при захвате техники на Украине.
На Украине военкомы задержали присутствовавшего на обыске у подзащитного адвоката.
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА.
Пушилин сообщил о пяти поврежденных обстрелами ВСУ жилых домах в Донецке.
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