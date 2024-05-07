Уютный двухэтажный дом продают в Барнауле за 27 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Облепиховая, 13.

Дом с популярной планировкой продают в Барнауле за 27 млн рублей.

Общая площадь дома 300 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 90 тыс. рублей.

На первом этаже располагается зал, кухня, прихожая, большой холл, кабинет, подсобное помещение, санузел с душем.

На втором этаже: четыре спальни, санузел с ванной, просторный коридор и гардеробная. Отмечается, что из двух спален есть выход на уличные балконы.

Продавец подчеркивает, что в зале биокамин встроен в настоящий камин на дровах с дымоходом.

На территории располагается новая бревенчатая баня с внутренней отделкой из кедра.

Ранее стало известно, как выглядит и сколько стоит самая большая квартира в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале