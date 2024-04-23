В Третьяковском районе мужчина умышленно зверски расправился с собаками, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Мужчина зашел в гараж, где и находились четвероногие, с собой он взял металлическую трубу.

Используя трубу, обвиняемый нанес собаке породы «Лайка» сильные удары по голове и различным частям тела. Травмы оказались не совместимые с жизнью.

Позже обвиняемый подошел к беспородной собаке и при помощи металлической трубы с силой нанес удары по голове последней.

В результате две собаки погибли на месте происшествия.

По приказу суда мужчине назначено наказание в виде штрафа суммой 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обеспокоены большой стаей бродячих собак.

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