19 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Из-за сильного урагана пострадало более 200 человек на отдыхе в Яровом

Об урагане в городе-курорте сообщают "Вести Алтай".

Озеро Яровое.
Озеро Яровое.
Фото: пресс-служба Tele2

В пятницу, 14 июля на город-курорт Яровое обрушился мощный ураган.

Ветер поднялся буквально на считанные минуты, но его сила была настолько огромная, что в результате пострадало более 200 человек.

Не смогли устоять шатры, в которых располагалось кофе. В одном из них на людей обрушилась железная балка.По данным, пострадало два человека.

До приезда спасателей люди оказывали друг другу помощь самостоятельно.

На сегодняшний день, все объекты работают в штатном режиме. Разрушенные конструкции восстанавливаются.

Ранее котел на злополучной ТЭЦ в Яровом будут чинить почти за 22 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость