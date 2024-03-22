В последний момент отменили запуск «Союза» с «Гагариным» на борту. Космонавты на карантине

Запуск «Союза» с экипажем из трех человек отменили в последнюю минуту — сработала автоматика.

Просело напряжение химического источника тока, указывает РБК.

Произошла нештатная ситуация и вся процедура была прервана.

Запуск перенесен на 23 марта, говорится в сообщении «Роскосмоса». Время запуска не указано.

Стартовый комплекс возвращен в исходное положение.

Космонавты прошли медосмотр и сейчас находятся на карантине.

Подобных случаев в истории отечественной космонавтики не было, заявил историк космонавтики Александр Железняков, пишет "МК". И добавил: "С беспилотными — случалось, а пилотируемыми — нет".

Ранее сообщалось, что на ракету нанесено изображение Гагарина. Жители Алтайского края смогут увидеть запуск в виде хвоста (медузы) в небе. Однако есть условие — ясное небо. Особенно на горизонте — запад, юго-запад. Чтобы увидеть «космическую медузу» необходимо найти темную, неподсвеченную фонарями местность и открытый горизонт на южное и западное направление.

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