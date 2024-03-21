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Жизнь

«Гагарин» пролетит над Алтайским краем: жители увидят «хвостатый» след от запуска ракеты

Сегодня, 21 марта в 20:21 запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25». Ракета отправится с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Гагарин» пролетит над Алтайским краем.
«Гагарин» пролетит над Алтайским краем.
Роскосмос

Отмечается, что жители Алтайского края смогут увидеть запуск в виде хвоста (медузы) в небе.

На ракете нанесено изображение Гагарина.

При этом небо для наблюдений должно быть чистым, особенно на горизонте — запад, юго-запад. Чтобы увидеть «космическую медузу» необходимо найти темную, неподсвеченную фонарями местность и открытый горизонт на южное и западное направление.

Ранее сообщалось, что нашли три ступени ракеты «Союз-2.1б» после запуска станции на окололунную орбиту.

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