Актриса призвала космонавтов не травить ее и отстать

Актриса Юлия Пересильд попросила российских космонавтов отстать от нее и прекратить травлю.

Конфликт произошел после того, как Пересильд слетала в космос и снялась в фильме «Вызов». Она подчеркнула — никакие звания от государства за полет ей не нужны, пишет prokazan.ru.

Пересильд уверена — она достойно выполнила свой долг, честно подготовилась за 3,5 месяца, полетела на МКС и сделала все, чтобы кино случилось.

Также она попросила мужчин-космонавтов остановить оскорбления и травлю в ее адрес. По ее мнению, негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах.

Что произошло

Гильдия актеров предложила наградить Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме «Вызов». Он стал первой художественной кинолентой, снятой в космосе.

Профессиональные космонавты были возмущены таким предложением. Летчик-космонавт, Герой России Елена Серова заявила, что на ее памяти высшую награду России никогда не присваивали туристам, летавшим на МКС на короткое время.

Если это награждение произойдет, это обесценит подвиг настоящих космонавтов, уверена Серова. Ведь они проходят тяжелейшую подготовку перед тем, как отправиться в космос, их награждают только за особые заслуги перед Отечеством.

Также летчик-космонавт отметила, что звания Героя России достойны другие люди, принявшие участие в создании фильма. Это Антон Шкаплеров, управлявшим космическим кораблем в одиночку, и Петр Дубров, который из-за проекта остался в космосе на полгода дольше, чем планировалось.

Ее утверждение поддержал летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Гагарина

Ранее Полина Гагарина рассказала, как чуть не оказалась в космосе. Она могла сыграть главную роль в фильме «Вызов».

Как сообщила Гагарина, генпродюсер Первого канала Константин Эрнст приглашал ее на главную роль. Однако певица отказалась из-за плотного графика.

Всего в кастинге участвовали более трех тысяч девушек.