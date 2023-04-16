Полина Гагарина рассказала, как чуть не оказалась в космосе

Как сообщила Гагарина, сам генпродюсер Первого канала константин Эрнст приглашал ее на главную роль. Однако певица отказалась из-за плотного графика.
Всего в кастинге участвовали более трех тысяч девушек.
Кстати, посмотреть на актрису Юлию Пересильд, которая сыграла главную роль в «Вызове», можно уже 20 апреля. Фильм покажу в кинотеатрах.
О фильме
Фильм «Вызов» — это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start.
Ранее у Кремля установили аппарат, который вернул Пересильд с МКС.