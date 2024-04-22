Вокруг улицы образовалось озеро, а попасть в само село можно только на лодке. В погребах, подвалах, хоздворах, огородах стоит вода.

Жители рассказали, что после восстановления дамбы без труб вода перестала уходить. Они обращались по этому вопросу и к местной, и к районной администрации, но обе организации разводят руками.

Женщина обратилась за помощью и не понимает как исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пострадавшим от паводка выделили около 17 млн рублей.

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