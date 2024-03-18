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Происшествия

Под Новосибирском произошло мощное землетрясение

Накануне вечером в Новосибирской области произошло землетрясение.

Землетрясение.
Землетрясение.
visualhunt.com

Его магнитуда составила 4,4. Эпицентр подземных толчков находился в 22 километрах от Искитима, сообщает "Интерфакс".

Ранее здесь уже фиксировались подземные толчки магнитудой выше 4.

Ранее серия ощутимых подземных толчков обрушилась на Сибирь. Жители Искитима, Евсино, Шибково, Линево ощутили подземные толчки. Это произошло 27 ноября прошлого года.

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Сейсмологи отметили — первое землетрясение магнитудой 4 случилось в 17 километрах на восток от Искитима.

У второго подземного толчка магнитуда составила 4.3, у третьего — 4.4. Четвертое было уже магнитудой 4.5. Все они зафиксированы на Западно-сибирской плите.

Последнее землетрясение произошло в 13:22. Его магнитуда достигла 4.6.

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