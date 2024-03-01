Пять уникальных объектов Владивостока, которые стоит посетить

Приморский океанариум
Уникальный по своим масштабам и «содержанию» объект расположен на острове Русский. Попав на огромную территорию, размер которой равен нескольким футбольным полям, вы сможете познакомиться с обитателями сразу нескольких морей, океанов, рек и озер. Впечатляющие по размеру аквариумы, увлекательные тематические экскурсии, мастер-классы, возможность покормить пингвинов и даже акул — все это и многое другое ждет гостей океанариума.
Полезный совет: планируя поездку, отводите на нее целый день. В Приморском океанариуме понравится и детям, и взрослым.
«Акватория»
В настоящем царстве воды гостей ждет сразу 16 бассейнов, в том числе 1 открытый. Комплекс занимает 5 этажей, здесь есть баня, сауна, хамам, массажные кабинеты, бары, комнаты для релаксации и многое другое.
Здесь расположен панорамный ресторан с видом на Владивосток. Основа меню — дальневосточные морепродукты. Попасть в него могут только гости комплекса.
Сафари-парк
Объект расположен в 1,5 часах езды от города, в поселке Шкотово, но мы рекомендуем обязательно потратить 1 день на осмотр этого объекта. Здесь можно увидеть тигров, леопардов, гималайских медведей и многих других животных в естественной среде обитания. Самых безобидных из них можно гладить и кормить.
Стеклянный пляж
В мире есть всего два подобных объекта (в Калифорнии и Владивостоке, на берегу Уссурийского залива). Уникальный пляж покрыт цветными стекляшками, которые в свете солнца выглядят по-настоящему фантастически. Гладкие кусочки цветного стекла и фарфора, усыпавшие береговую линию – результат симбиоза человека и природы. Первый сделал свалку, а волны со временем сгладили углы, превратив опасные осколки в красивые и приятные по текстуре камушки.
«Русский мост»
Еще один объект, про который говорят «самый-самый». Инновационное инженерное сооружение является самым длинным вантовым мостом в мире. Открытие объекта, возведение которого обошлось в 1 млрд долларов, состоялось в 2012 году. Мост соединяет материк с Русским островом. Ночью объект красиво подсвечен в цвета российского флага.
Общество с ограниченной ответственностью «Спутник».
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