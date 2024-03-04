«Алтайэнергосбыт»: оплатить услуги ЖКХ в праздничные дни — просто

Чтобы в праздничные дни не тратить время на коммунальные заботы, «Алтайэнергосбыт» предлагает воспользоваться онлайн-сервисом для оплаты услуг ЖКХ. Квитанции уже доступны.

Круглосуточный сервис «Оплатить квитанцию онлайн», функционирующий на официальном сайте энергокомпании, позволяет оплачивать электроэнергию, тепло, воду, обращение с ТКО в любое удобное время.

Для этого достаточно нажать оранжевую кнопку в правом нижнем углу сайта altaiensb.ru, выбрать поставщика услуг и следовать подсказкам.

Оплата производится без комиссии.

Список организаций-партнёров, услуги которых вы можете оплатить без комиссии:

АО «Алтайэнергосбыт»;

МУП «Теплоресурс» Змеиногорского района";

МУП «Теплосбыт», г. Славгород;

МУП «Городское», г. Алейск;

МУП «Павловские коммунальные системы»;

МУП «Райтоп», Благовещенский район;

МУП «Третьяковский коммунальщик»;

МУП «Энергетик», Бийский район;

ООО «Коммунальщик», г. Яровое;

ООО «Эко-Гарант», регоператор Заринской зоны;

ООО «ЭКОТРАНС», регоператор Алейской зоны, и др.

Полный перечень партнёров уточняйте на сайте компании «Алтайэнергосбыт».

Приём платежей ведётся в рамках агентских договоров, заключённых с организациями.

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