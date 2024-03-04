6 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pWwJWZXsYL

«Алтайэнергосбыт»: оплатить услуги ЖКХ в праздничные дни — просто

Чтобы в праздничные дни не тратить время на коммунальные заботы, «Алтайэнергосбыт» предлагает воспользоваться онлайн-сервисом для оплаты услуг ЖКХ. Квитанции уже доступны.

«Алтайэнергосбыт» предлагает оплатить услуги ЖКХ онлайн без комиссии.
«Алтайэнергосбыт» предлагает оплатить услуги ЖКХ онлайн без комиссии.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Круглосуточный сервис «Оплатить квитанцию онлайн», функционирующий на официальном сайте энергокомпании, позволяет оплачивать электроэнергию, тепло, воду, обращение с ТКО в любое удобное время.

Для этого достаточно нажать оранжевую кнопку в правом нижнем углу сайта altaiensb.ru, выбрать поставщика услуг и следовать подсказкам.

Оплата производится без комиссии.

Список организаций-партнёров, услуги которых вы можете оплатить без комиссии:

  • АО «Алтайэнергосбыт»;
  • МУП «Теплоресурс» Змеиногорского района";
  • МУП «Теплосбыт», г. Славгород;
  • МУП «Городское», г. Алейск;
  • МУП «Павловские коммунальные системы»;
  • МУП «Райтоп», Благовещенский район;
  • МУП «Третьяковский коммунальщик»;
  • МУП «Энергетик», Бийский район;
  • ООО «Коммунальщик», г. Яровое;
  • ООО «Эко-Гарант», регоператор Заринской зоны;
  • ООО «ЭКОТРАНС», регоператор Алейской зоны, и др.

Полный перечень партнёров уточняйте на сайте компании «Алтайэнергосбыт».

Приём платежей ведётся в рамках агентских договоров, заключённых с организациями.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • АО «Алтайэнергосбыт»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость