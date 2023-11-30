Стало известно, когда Путин проведет прямую линию и большую пресс-конференцию

Президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию, которую в этом году совместят с Прямой линией.

Это произойдет 14 декабря.

Глава государства подведет итоги года, указывает "Российская газета" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ.

Уже с 1 декабря начинется прием вопросов от граждан. Задать свой вопрос главе государства можно будет по телефону 8(800)200-40-40 или отправить смс на номер — 04040, кроме того это можно будет сделать через сайт — москва-путину.ру.

В прошлом году Путин не проводил традиционного общения с журналистами. А в 2021 году президент общался с представителями СМИ 3 часа 56 минут.