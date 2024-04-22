Правда ли, что главу Алтая Олега Хорохордина и ряд других губернаторов могут отставить

В ближайший месяц произойдет точечная отставка губернаторов. Об этом пишет «Ведомости».

Отмечается, что в зоне риска оказался глава Алтая Олег Хорохордин.

На данный момент его полномочия не подтверждены.

Также среди тех, кого могут отправить в отставку, находятся: глава Курганской области Вадим Шумков, глава Калмыкии Бату Хасиков и глава Оренбургской области Денис Паслер. Возможную отставку последнего связали с ситуацией с паводками в регионе.

С большой вероятностью отставки не коснутся тех губернаторов, у которых в этом году истекает первый срок на посту глав регионов.

Ранее сообщалось, что Хорохордин заявил, что вопрос объединения двух Алтаев закрыт.

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