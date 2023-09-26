В Республике Алтай боятся, что регион поглотит Алтайский край

Поправки в Конституцию внес на рассмотрение в местный парламент глава региона Олег Хорохордин. Незамеченным ему пройти не удалось. Активисты посчитали, что правки угрожают целостности и самостоятельности республики.

Например, в документе не будет упоминаний о территориальной целостности республики Многие уверены, что поправка приведет к тому, что Алтайский край поглотит Республику Алтай.

Пресс-секретарь Хорохордина ответил, что вопрос об объединении Алтаев закрыт еще несколько лет назад.

Активисты призвали депутатов Госсобрания "не дать присоединить республику к другому региону".

Ранее стало известно, что на Алтае построят новый аэропорт.