28 июля
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Политика

Депутатам запретили посещать зону СВО без разрешения Шойгу

Депутаты Госдумы при желании посетить воинские части и подразделения в зоне СВО на Украине теперь обязаны согласовывать поездку с Главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает РБК.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Причины

Военные жаловались на излишний «пиар в прифронтовой зоне», посетители из Госдумы «постоянно фотографируются, устраивают шоу», указывает Газета.Ru.

Вопросы возникли к тем, кто фотографируется возле танков и пушек. Но никаких конкретных фамилий не указано.

Запрет на поездки депутатов в зону боевых действий может быть связан с тем, что парламентарии могут случайно раскрыть позиции ВС РФ или получить ранения.

Ранее о «странных транзакциях» российских олигархов накануне спецоперации заявили в США.

Объем «подозрительных транзакций» оценили в десятки миллиардов долларов.

Бизнесмены перевели крупные суммы денег своим детям незадолго до включения в санкционные списки западных стран.

Так, представитель российской бизнес-элиты передал свои активы бывшей жене. Среди переписанного имущества числятся самолеты и яхты, говорится в отчете FinCen.

Имена российских предпринимателей не называют.

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