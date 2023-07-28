Депутатам запретили посещать зону СВО без разрешения Шойгу

Депутаты Госдумы при желании посетить воинские части и подразделения в зоне СВО на Украине теперь обязаны согласовывать поездку с Главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает РБК.