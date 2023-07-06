Второй этап приема первоклассников в школы начался в Барнауле

Второй этап приемной кампании детей в первые классы начался 6 июля и продлится до 5 сентября, сообщают в мэрии Барнаула.

На этом этапе примут заявления у тех, кто не живет на территории, которая закреплена за школой. А также у тех, кто ранее получил отказ.

Заявления на зачисление родители могут подавать онлайн - через Госуслуги или портал образовательных услуг Алтайского края, либо через личное обращение в школу.

Решение о зачислении принимают в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

По прогнозам в 2023-2024 учебном году первоклассниками в Барнауле станет около 10,5 тыс. детей.

Чтобы уместить всех, в 25 школах организуют более 800 дополнительных мест, предварительно сделав ремонт, переоборудовав классы и увеличив их наполняемость.

Кроме того, с 1 сентября заработает школа №138. В нее зачислят детей из микрорайонов Спутник и Авиатор.

Ранее стало известно, что первоклассников, которым не хватило места в школах по месту жительства, будут подвозить на автобусах в другие учебные заведения.