Очевидцы отмечают, что с каждым днем мусора все больше и больше, разносится неприятный запах.
Однако председатель на слова жильцов и вонь мусора разводит руками. Как отметили люди, он «кормит завтраками» и жалуется, что садоводы бросают туда «неформат».
Жители хотят решить проблему захламления мусором и привлечь председателя СНТ «Меланжист» к исполнению своих обязательств.
Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель мусоровоза забыл убрать подъемник и повредил авто рядом.
Самое важное - в нашем Telegram-канале