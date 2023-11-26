Всемирный день информации - 26 ноября. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день информации праздник,

Который нельзя пропустить,

Не каждому будет под силу,

За новостями следить.



Так будьте сильны и отважны,

Ведь правду несете всем,

Удача пусть вам улыбнется,

А горя не встретить совсем.



Всегда будьте на позитиве,

И принимайте добро,

Так пусть в информации мире,

Всегда и во всем вам везло.

С днем информации! Нам пригодятся

Знания разные, что в ней заложены.

Вместе давайте сейчас улыбаться,

Счастье, успех будут точно умножены!



Пусть информация будет лишь доброй,

Дарит веселье, хорошие вести.

Чтоб на планете такой вот огромной

Жить нам прекраснее и интересней!