Вычеркнуть из общества. Что такое "культура отмены", которая началась с Кевина Спейси

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Кого "отменили" первым?

Считается, что канселлинг начал развиваться в 2017 году. Тогда произошло сразу несколько крупных скандалов. Актер Энтони Рэпп обвинил другого актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу на тот момент было 14 лет. Позже еще 30 человек обвинили Спейси в аналогичных действиях.

Из-за обвинений сервис Netflix уволил Спейси из сериала «Карточный домик», а также с ним разорвали договоры другие крупные компании.

Также в 2017 году американская актриса Эшли Джадд в интервью The New York Times обвинила кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. После этого Вайнштейна сразу исключили из совета директоров основанной им кинокомпании. Позже суд признал его виновным.

Одновременно с этим развивался конфликт между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд. Во время разводав 2016 году Херд обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, а в 2018-м подкинула журналистам подробностей.

В связи с этим Джонни Деппу отказали в известных ролях капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря» и волшебника Гриндевальда в «Фантастических тварях».