Вычеркнуть из общества. Что такое "культура отмены", которая началась с Кевина Спейси

"Культура отмены" или канселлинг - это массовый отказ от поддержки и публичное осуждение известного или облеченного властью человека или группу. Данная мера применяется как способ привлечь к ответственности за правовые, социальные, этические нарушения.
Самые распространенные явления - публичное осуждение провинившейся звезды в социальных сетях и отказ известных брендов и компаний от работы с ней.
Считается, что канселлинг начал развиваться в 2017 году. Тогда произошло сразу несколько крупных скандалов. Актер Энтони Рэпп обвинил другого актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу на тот момент было 14 лет. Позже еще 30 человек обвинили Спейси в аналогичных действиях.
Из-за обвинений сервис Netflix уволил Спейси из сериала «Карточный домик», а также с ним разорвали договоры другие крупные компании.
Также в 2017 году американская актриса Эшли Джадд в интервью The New York Times обвинила кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. После этого Вайнштейна сразу исключили из совета директоров основанной им кинокомпании. Позже суд признал его виновным.
Одновременно с этим развивался конфликт между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд. Во время разводав 2016 году Херд обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, а в 2018-м подкинула журналистам подробностей.
В связи с этим Джонни Деппу отказали в известных ролях капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря» и волшебника Гриндевальда в «Фантастических тварях».
Немало актеров, а также писателей и звезд были подвержены "культуре отмены", заслуженно или нет.
Массово ополчились фанаты на некогда всеми любимую писательницу Джоан Роулинг. В 2020 году ее обвинили в трансфобии. Причиной стал ее комментарий к статье, в которой говорилось о нехватке средств для гигиены у «людей с менструациями». Тогда Роулинг намекнула, что таких людей называют женщинами, однако пользователи Twitter заявили, что менструации бывают еще у транс-мужчин и небинарных персон.
С тех пор фанаты продолжают клеймить имя писательницы вплоть до 2023 года. Также Роулинг практически не упоминали в документальном фильме «Возвращение в Хогвартс».
Канселлингу подвергся Джеймс Ганн за шутки про теракты, педофилию и СПИД, которые он писал в конце нулевых. А также стендапер, актер и режиссер Луи Си Кей и номинант на "Оскар" и звезда фильмов Клинта Иствуда, Гая Ричи и Дэвида Финчера - Арми Хаммер.
В России "культура отмены" также начала постепенно распространяться. Самый громкий случай произошел с Региной Тодоренко.
Телеведущая в интервью Peopletalk предложила задуматься женщинам, подвергшихся домашнему насилию, о том, "что они сделали, чтобы их не били?" Комментарий вызвал волну возмущений в социальных сетях. В ответ бренды начали отказываться от рекламных контрактов с Тодоренко, а Glamour лишил ее статуса «Женщины года».
Сеть супермаркетов «Вкусвилл» также чуть было не подверглась канселлингу. Бренд выпустил рекламный ролик, где показывал семьи, в том числе одну нетрадиционную, а позже удалил пост с ней. Возмущены были как те, кто был против ЛГБТ, так и те, кто поддерживал сексуальные меньшинства.
Да, некоторым звездам удалось избежать тотальной "отмены" и восстановить свою репутацию.
Так Джонни Деппу удалось доказать, что обвинения Эмбер Херд ложные. Более того, он сам обвинил ее в абьюзе, выиграл дело и получил 15 млн долларов.
В 2020 году суд в Нью-Йорке оправдал Кевина Спейси по делу Энтони Рэппа. А в 2023 году жюри присяжных Королевского суда Саутварка в Лондоне снял с актера обвинения в девяти случаях сексуализированных домогательств и насилия в отношении четырех мужчин. Теперь Спейси планирует вернуться в кино.
Регине Тодоренко также удалось вернуться в шоу-бизнес. Она не только извинилась, но и сняла часовой документальный фильм о проблеме домашнего насилия, пообещав направить все средства от монетизации на помощь в благотворительные фонды.