В Госдуме предложили отменить оценки по музыке, ИЗО и физкультуре в школах

Депутат предлагает отменить оценки по таким предметам, как музыка, ИЗО, технология и физкультура. Вместо низ Чернышов предлагает школам перейти на зачетную систему.
По словам парламентария, оценки по творческим предметам не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка. При этом они оказывают большой стресс для ученика и даже могут испортить ему успеваемость в учебном году.
Депутат уверен, что такое решение позволит снизить нагрузку на учеников и педагогов и даст стимул к развитию творческих навыков и физической подготовки детей.
Вице-спикер ГД предложил начать реализацию этой инициативы с Москвы, а затем распространить ее на все школы России.