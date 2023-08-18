19 августа
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Жизнь

Транспортир и точилку из чистого серебра продают за 77 тыс. рублей

Ювелирный бренд Tiffany & Co. к новому учебному году создал транспортир и точилку из чистого серебра. Объявление о продаже появилось на сайте компании.

Канцелярия от Tiffany & Co.
Канцелярия от Tiffany & Co.
tiffany.com

У бренда существует собственная линия канцелярии, где большая часть предметов созданы из стерлингового серебра. Не стали исключением даже транспортир и точилка для карандашей.

Транспортир украшен американским орехом и продается за 515 долларов (более 48 тыс. рублей). Точилка для карандашей инкрустирована бриллиантами. Ее цена - 313 долларов (более 29 тыс. рублей). В подарок также идут три карандаша от Tiffany Blue.

Также на сайте бренда можно приобрести серебярный маркер с колпачком из эмали за 840 долларов (более 78 тыс. рублей) и шариковую ручку с Т-образным зажимом за 300 долларов (28 тыс. рублей).

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