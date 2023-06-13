Новосибирский художник нарисовал на подкованной блошиной лапке флаг России

Анискин рассказал, что делал подобные миниатюры и раньше. А в честь праздника захотел сделать что-нибудь особенное.
В качестве "площадок" для мини-флага художник выбрал подкову блохи и конский волос. Последний имеет круглое сечение, которое при разрезании под углом образует красивую овальную площадку.
Флаг на подкове получился в два раза меньше, чем на волосе. Ширина подковы равна диаметру человеческого волоса — 60 микрометров
Художник заявил, что хотел бы подарить эти работы президенту РФ Владимиру Путину, но не знает, как это сделать.
Ранее исследователь воссоздал из мумии настоящее лицо Тутанхамона.