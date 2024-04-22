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Жизнь

В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет Книжный субботник

В воскресенье, 28 апреля, Книжный субботник пройдет в парке «Изумрудный».

Общегородской субботник
Общегородской субботник
Мэрия Барнаула

Встреча пройдет на площадке у визит-центра парка «Изумрудный» в 12:00.

Что будет на мероприятии?

Субботник, книжный своп, книжная ярмарка и маркет.

С собой можно будет принести книги и обменять их на любые, которые вам понравятся, а также приобрести/продать книги по небольшой цене.

Также в парке организуют маркет изделий ручной работы от мастеров-ремесленников.

Для уборки с собой по возможности нужно взять перчатки и инвентарь для уборки. Однако если чего-то не найдется, то администрация парка с радостью предоставит инвентарь.

Ранее сообщалось, что в Барнауле состоится субботник в будущем парке за «Европой».

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