23 марта
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Жизнь

В Барнауле введут ограничения на движение большегрузов

Ограничения будут введены с 1 по 30 апреля 2024 года, распространяются только на движение тяжеловесного транспорта, сообщает Telegram-канал города.

Большегрузы разрушают дороги.
Большегрузы разрушают дороги.
Министерство транспорта Алтайского края.

Под запрет попадают автомобили с нагрузкой на ось более шести тонн и будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения.

Ежегодный запрет обеспечивает сохранность дорог Барнаула.

На какие виды перевозок не налагаются ограничения:

  • на международные перевозки грузов;

  • на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

  • на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных и их составляющих, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов;

  • на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

  • на специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;

  • на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

  • на специализированную технику, выполняющую работы

  • по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов;

  • на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Ранее сообщалось, что как боролись за земли в пригороде Барнаула на экспериментальном аукционе.

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