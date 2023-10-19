Автомобильный мост обрушился в Сибири. Фото

Сооружение — через реку Карасук, указывает "Интерфакс". Произошел крен опоры, в результате — полное падение моста. Обрушено 30 метров —два пролета.

Пострадавших нет.

Следственный комитет по региону организовал проверку.

Ранее сообщалось, что фура врезалась в мост, после чего он обрушился на дорогу.

У большегруза неожиданно поднялся кузов. После чего фура столкнулась с надземным пешеходным переходом. А мост обрушился на дорогу. В аварии пострадал водитель автомобиля Scania. Медики на скорой увезли мужчину в больницу.

А после обрушения моста рядом с Бобровкой грузовик упал в реку. А на федеральной трассе пешеходный мост обрушился на автомобили, есть погибшие.