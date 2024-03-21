В Барнауле на пр. Строителей ввели режим повышенной готовности

Многоквартирный жилой дом по адресу: пр-кт Строителей, 4, построили в 1955 году.
На данный момент специалисты осуществляют мониторинг технического состояния домов.
На данный момент по тротуару вдоль дома ограничили движение. А также сформирован коридор для движения пешеходов.
Вверх по пр. Строителей на 50 м перенесена остановка «Аптека». Вход в детскую стоматологическую поликлинику №1 организовали со стороны двора.
Ранее сообщалось, что в доме в центре Барнаула обрушился потолок - жителей эвакуируют.
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