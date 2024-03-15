Бийчане обеспокоены разрушением жилого дома.

В Бийске на ул.Луговой, 95 дом рушится на глазах. Об этом сообщает «ЧП Бийск».

Местные жители обеспокоены, ведь в доме пенсионеры и семьи с маленькими детьми.

Непонятно, признан ли дом аварийным.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обратили внимание на постоянные потопы в доме.

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