5 апреля
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Жизнь

Стало известно, почему "Яндекс Алиса" дала страшный ответ про героиню "Маши медведя"

В "Яндексе" объяснили странный ответ "Алисы" про героиню "Маши и медведя" и заявили, что это был единичный случай. Об этом сообщают РИА Новости.

"Маша и Медведь"
"Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма

Известно, что ребенок задал вопрос "Алисе" почему Маша живет одна. На что колонка ответила, что она призрак убитой девочки, и поэтому Маша не растет, и видеть ее могут только животные. При этом родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни.

В первую очередь в компании посоветовали включать детский режим, когда с колонкой общается ребенок.

Кроме того, в "Яндексе" пояснили, что иногда "Алиса" может давать некорректные ответы, однако теперь она так не отвечает. В

Регулярно искусственный интеллект обучается чему-то новому, в том числе общению. Однако для некоторых вопросов, на которые у "Алисы" нет ответов, она берет информацию из открытых источников.

Ранее сообщалось, что роботы со встроенной нейросетью появились на складе популярного маркетплейса.

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