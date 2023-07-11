Стало известно, кому повысят пенсии с 1 августа

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Работающие пенсионеры

Для работающих пенсионеров прибавку автоматически рассчитают исходя из суммы страховых взносов за 2022 года.

Максимум прибавят три пенсионных балла. Значение имеют размер зарплаты и продолжительность стажа. При повышении учитывают баллы, которые берут за прошлый год.

Узнать точную сумму прибавки можно на "Госуслугах" или в Социальном фонде.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Также вычислить коэффициент можно самостоятельно, зная точную сумму полученной зарплаты и процент, который идет на страховые взносы.

При этом, как только работающий пенсионер перестает трудиться, пенсию ему пересчитают - ее проиндексируют.

В дальнейшем прибавку станут начислять с 1 января. С этой же даты делают перерасчет пенсий неработающим пожилым людям.