Реабилитация черного, бесплатное такси и скоро Новый год. 10 самых добрых новостей октября в Алтайском крае

- Реконструкция Центрального парка в Барнауле практически завершена. Хоть он пока и закрыт, за забором уже можно увидеть обновленные тропинки и зону отдыха.
- Празднование Нового года в Барнауле снова перенесут на площадь Сахарова. Мэрия также планируют залить на ней каток.
- В Барнаульском зоопарке появились братья-сурки из Ростова-на-Дону. У них разный характер: у одного — дерзкий, у второго — осторожный. Барнаульцы уже выбирают для них имена.
- Проект «Помощь рядом» начнет работу в Алтайском крае. Он предлагает людям с ограниченными возможностями здоровья пользоваться такси бесплатно.
- В Алтайском крае появилась мобильная стоматология. Первый такой комплекс работает на базе Краевой детской стоматологической поликлиники. Выезды в районы начнутся в ноябре.
- Жительница Барнаула стала финалисткой конкурса «Миссис Вселенная — 2023» в Филиппинах. Среди 120-ти участниц Наталья завоевала титул «Mrs. Devotion to Tradition».
- В Барнаульском зоопарке реабилитируют птенца черного аиста. Этим летом ветеринары спасли его от смерти. Птицу планируют выпустить на волю весной.
- Студент АГАУ выиграл миллион рублей на разработку своего изобретения — кормоконструктора. Также Иван Лопатин предложил сделать из подмосковной «Белой горы» минеральное удобрение и стаканчики для рассады.
- Жительница Барнаула победила рак и встретилась с Дарьей Донцовой, которая также прошла тяжелый путь от болезни к выздоровлению.
- Гимнасты из Барнаула завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике в Новосибирске. Они собрали золото, серебро и бронзу.
Черный аист с птенцом.
Алексей Эбель