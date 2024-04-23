Праздник Весны и Труда в Барнауле встретят без привычных шествий. Причина

Алтайские профсоюзы отметят Первомай в новом формате без шествия. Об этом сообщает пресс-центр ФНПР.

Отмечается, что в этом году праздник в Алтайском крае пройдет в измененном формате. От традиционного шествия в Барнауле решили отказаться в пользу торжественного собрания в Доме Союзов. Оно пройдет в пятницу, 26 апреля.

Также 1 мая представители Алтайского крайсовпрофа возложат цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Нагорном парке.

Формат проведения изменили в связи с повышением требований антитеррористической безопасности.

Несмотря на внесенные изменения по формату проведения коллективных акций, требования профсоюзов 1 Мая 2024 года не изменяются. При этом на первый план профсоюзной работы на данный момент выдвинули задачи по развитию экономики, сохранению стабильной ситуации на рынке труда, доходов работников, недопущению задолженности по заработной плате, ее выплаты в полном объеме.

Ранее стало известно, как отмечают Праздник весны и труда в разных странах.

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