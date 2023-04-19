Первая сакура в этом году расцвела в московском саду

Речь идет о сахалинской вишне или вишне Саржента. Сотрудники сада также отметили, что скоро распустится сакура из Японии.
Вишня Саржента растет в Японии, Корее и на Сахалине. Это стойкое растение способно быстро вырасти до 12 метров.
Кроме того, в ботаническом саду растет еще два вида сакуры — вишня курильская и пильчатая.
«Сакуру выращивают исключительно в декоративных целях. Ее красивое цветение компенсирует отсутствие съедобных плодов», — добавили сотрудники сада.
Ранее сотрудники парков показали, как алтайские заповедники переживают апрельскую зиму.