Бирюзовый ледоход на Катуни показали на видео

Река Катунь не успевает замерзать, однако лед на ней появляется — его быстро уносит шумными водами. Видео поделились во «В курсе 22».

Ледоход на Катуни в 2023 году.

Ледоход сняли недалеко от деревни Усть-Сема.

А недавно на Катуни заметили удивительное явление — река покрылась триллионами ледяных иголок.

Ранее ледоход прошел на Оби, но он был такой короткий, что барнаульцы его и не заметили.