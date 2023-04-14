16 апреля
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Жизнь

Бирюзовый ледоход на Катуни показали на видео

Река Катунь не успевает замерзать, однако лед на ней появляется — его быстро уносит шумными водами. Видео поделились во «В курсе 22».

Ледоход на Катуни в 2023 году.
Ледоход на Катуни в 2023 году.
"В курсе 22"

Ледоход сняли недалеко от деревни Усть-Сема.

А недавно на Катуни заметили удивительное явление — река покрылась триллионами ледяных иголок.

Ранее ледоход прошел на Оби, но он был такой короткий, что барнаульцы его и не заметили.

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